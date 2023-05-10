Назван самый добрый фильм лихих 90-х: «Сейчас таких не хватает»

Российский кинематограф 90-х отличался новыми сюжетами и экспериментами, которые далеко не всегда приходились по душе зрителям. Многие отмечали, что на экране после развала СССР стало намного больше криминальных фильмов, в которых режиссеры старались максимально достоверно показать реальность. Однако далеко не все режиссеры снимали такое кино.

Так, в 1997 году Владимир Машков представил свою комедию «Сирота казанская». Сюжет фильма был основан на вполне реальной истории: сценарист Олег Антонов увидел объявление в сельской газете об учительнице, которая решила разыскать собственного отца.

В своем фильме Машков снял множество прославленных артистов. Олег Табаков, Валентин Гафт, Елена Шевченко с радостью приняли участие в картине, как только ознакомились с добрым и жизнеутверждающим сценарием.

Остались в восторге и зрители. Впервые лента была показана перед Новым годом и с тех пор завоевывает все большее количество поклонников, которые признаются, что постановщик снял самую добрую картину того периода. Как отмечают фанаты, у Машкова получился прекрасный праздничный фильм, который дарит хорошее настроение и не может никого оставить равнодушным.