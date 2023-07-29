Назван размер копеечной пенсии Боярского: хватает лишь на «коммуналку» и лекарства

Главный д’Артаньян страны Михаил Боярский считается одним из лучших артистов своего поколения. Несколько десятилетий подряд актер оставался востребованным в профессии. Многие уверены, что Боярский заработал себе на безбедную старость и может преспокойно почивать на лаврах, однако это вовсе не так.

Оказывается, Михаил Сергеевич получает не больше, чем любой пенсионер из Санкт-Петербурга. Денег ему хватает лишь на покупку лекарств и оплату «коммуналки». Незавидное положение народного артиста спасают корпоративы, на которых он званый и желанный гость. Если бы не постоянная подработка, то неизвестно, как бы выживал любимый народный артист.

Многим советским актерам приходилось и приходится искать разные источники дохода. Так, Леонид Куравлев сдавал в аренду несколько квартир, что и обеспечивало ему безбедную старость. Его коллега Наталья Варлей пошла иным путем. Она продала свою огромную квартиру, купила дом в пригороде, а деньги оставила на банковском счете. О копеечных доходах советских звезд сообщает издание «Комсомольская правда».