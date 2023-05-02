Назван лучший российский сериал о жизни в СССР: за что его ненавидят зрители

Девять лет назад Валерий Тодоровский представил публике один из своих главных проектов — сериал «Оттепель». Шоу рассказывало про жизнь московского режиссера и показывало «самый романтичный» период СССР — 60-е годы. Эксперты и критики сошлись во мнении, что постановщик прекрасно справился со своей задачей и подарил зрителям один из лучших проектов о жизни страны в то время. Однако рядовые зрители не остались в восторге от шоу.

По мнению публики, главное преимущество, как и главная проблема «Оттепели» — это красивая картинка. Эффектные кадры режиссер ставит во главу угла и не пытается раскрывать персонажей.

«Тодоровский не смог снять фильм про „Мосфильм“ 60-х и снял про тот „Мосфильм“, который знает сам. И СССР там чисто наш, современный», «Просто слабейший фильм, пустые надуманные герои, все искусственное, страсти ненастоящие, высосанные из пальца», — уверены пользователи Сети.

Также многие отмечают, что про СССР Тодоровский решил снимать лишь из зависти к успеху сериала «Безумцы» Мэтью Уайнера. Якобы российский постановщик так вдохновился американским проектом, что не смог пройти мимо и решил сделать собственную версию. Однако в итоге не справился с поставленной самому себе задачей.