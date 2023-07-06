Назван худший американский актер в истории: россияне его обожают

Каждый год в США вручают «Золотую малину» — это антипремия, которая практически во всем копирует «Оскар», но выдается не лучшим из лучших, а самым худшим представителям киноиндустрии. Собрав статистику антипремии, можно узнать, кто же является худшим актером во всем Голливуде. Российских зрителей результаты особенно удивят.

Больше всего номинаций на «Золотую малину» как худший актер собрал Сильвестр Сталлоне. Его выдвигали на антипремию целых 33 раза, в 10 из которых он победил. А в 80-х годах актера официально нарекли худшим американским актером в столетии. Правда, спустя 30 лет это звание с него сняли, полностью реабилитировав артиста.

Беда Сильвестра вовсе не в том, что он плох в актерской игре — и с каждым новым проектом Сталлоне это доказывает. Но сомнительный выбор проектов, в которых участвовал актер, множество раз подводил его под антипремию.