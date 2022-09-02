Назван фильм, едва не убивший Джеки Чана: россияне его обожают

Расцвет карьеры Джеки Чана пришелся на середину 90-х. К тому времени он уже сыграл в таких фильмах, как «Доспехи бога», «Пьяный мастер» и «Полицейская история». Но карьера Чана могла оборваться уже после одного из них. Оказалось, что принцип всегда самостоятельно выполнять трюки чуть не стоил ему жизни на съемках картины «Доспехи бога», которую так обожают российские зрители.

По сюжету актер должен был спрыгнуть с отвесных стен на растущее дерево. Трюк удался ему с первого раза, но актер-перфекционист решил сделать второй дубль, ставший роковым. Джеки не успел схватиться за ветку и рухнул вниз на каменистую землю. Он получил сильнейшие травмы головы: осколки камней пробили ему череп, и началось кровотечение. В течение суток Чану провели экстренную операцию, и врачам удалось его спасти.

Правда, осторожнее актер не стал. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах, а число его травм перевалило за 3 тысячи. Чан чуть не лишился зрения на площадке «Пьяного мастера», сломал ребра и нос в «Проекте А», получил переломы позвонков и сильнейшие ожоги рук во время работы над «Полицейской историей».