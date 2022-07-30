Назван актер, заработавший в фильмах Гайдая больше всех: это не Шурик

Один из самых больших гонораров в советском кино.

Комедии Леонида Гайдая обеспечивали актеров не только знаковыми ролями и последующей славой, но и нескромными гонорарами. В общей сумме самым «богатым» артистом в команде режиссера был Александр Демьяненко: он стабильно получал от 3 до 5 тысяч рублей за фильм.

Однако самый крупный гонорар достался не ему и даже не члену знаменитой троицы Труса, Балбеса и Бывалого, из которых лучше всех в лентах Гайдая зарабатывал Юрий Никулин.

Самую высокую оплату труда получил Арчил Гомиашвили за роль великого комбинатора в «12 стульях» — Остапа Бендера. Судя по финансовым документам, ему выплатили 6 120 рублей. В сравнении со средней зарплатой простого советского труженика в 70-х, сумма немало впечатлила россиян.

Что касается самого Гайдая, то самый крупный гонорар он получил благодаря фильму «Частный детектив, или операция «Кооперация» — 8 тысяч рублей — одному из самых провальных проектов великого режиссера.