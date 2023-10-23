Назвали дешевкой: мужа Распутиной вывело из себя упоминание Королевой

Маша Распутина в течение трех лет была одним из членов жюри на популярном вокальному шоу «Суперстар!». В скором времени программа вернется в эфир, но уже без известной певицы. На ее место руководство канала пригласило Наташу Королеву. Супруг звезды Виктор Захаров раскрыл причину рокировки.

По словам продюсера, Распутина и руководство проекта не сошлись в финансовом вопросе. Маша попросила увеличить ее гонорар за участие в новом сезоне передачи «Суперстар!», но каналу это оказалось не по карману. Поэтому они предпочли распрощаться с певицей и найти ей более доступную замену, заявил Захаров Telegram-каналу «Звездач».

«Королева дешевле», — заявил Захаров.

Во время участия в шоу Распутина зарекомендовала себя как самый лояльный судья. Она всегда ставила коллегам хорошие оценки, ведь считала, что состоявшихся артистов критиковать уже не стоит. Возможно, руководство канала посчитало звезду слишком мягкой для дальнейшего участия в проекте.