Назвал спальню комнатой ужаса: в каких условиях Моисеев провел последние дни жизни

Загородный дом Бориса Моисеева, несколько недель назад ушедшего из жизни, всегда поражал его посетителей своим великолепием. Родившийся в тюрьме белорусского города Могилев знаменитый певец, танцовщик и хореограф много лет мечтал о жилье, которое будет образцом роскоши и достатка, к которым он стремился всю свою жизнь.

Незадолго до смерти заслуженный артист России лично провел журналистов и съемочную группу телевизионной передачи «Напросились» по своему трехэтажному таунхаусу, показав все его помещения, в том числе и легендарную «комнату ужаса».

Так Борис Михайлович называл собственную спальню, в которой стояла ванна, ежедневно наполнявшаяся льдом. Артист регулярно погружался в нее, чтобы сохранять бодрость и свежесть перед выступлениями. Именно в «комнате ужаса» тяжелобольной Моисеев и провел свои последние дни.