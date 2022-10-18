Назвал спальню комнатой ужаса: в каких условиях Моисеев провел последние дни жизни
Секрет этого помещения легендарный артист раскрыл сам.
Загородный дом Бориса Моисеева, несколько недель назад ушедшего из жизни, всегда поражал его посетителей своим великолепием. Родившийся в тюрьме белорусского города Могилев знаменитый певец, танцовщик и хореограф много лет мечтал о жилье, которое будет образцом роскоши и достатка, к которым он стремился всю свою жизнь.
Незадолго до смерти заслуженный артист России лично провел журналистов и съемочную группу телевизионной передачи «Напросились» по своему трехэтажному таунхаусу, показав все его помещения, в том числе и легендарную «комнату ужаса».
Так Борис Михайлович называл собственную спальню, в которой стояла ванна, ежедневно наполнявшаяся льдом. Артист регулярно погружался в нее, чтобы сохранять бодрость и свежесть перед выступлениями. Именно в «комнате ужаса» тяжелобольной Моисеев и провел свои последние дни.