Назвал полоумной старухой: Талызина так уколола Ширвиндта, что мало не показалось

Михаил Ширвиндт спровоцировал Валентину Талызину на конфликт. Телеведущий позабыл простую народную мудрость: каков привет, таков и ответ. И получил по заслугам.

Народная артистка себя в обиду не даст. Звезда возмущена реакцией писателя на ее интервью Вячеславу Манучарову. Интервьюера Михаил назвал мерзким провокатором. Досталось пару ласковых и собеседнице журналиста.

«Он назвал меня полоумной старухой», — цитируют разгневанную знаменитость СМИ.

Валентина Илларионовна попросила передать своему обидчику, что она выходит на театральную сцену вот уже 65 лет и сейчас играет главную роль в спектакле «Волки и овцы». Вдобавок Талызина уточнила, что достать билеты на постановку с «несчастной актрисой» невозможно — настолько она любима зрителями.

Острому на язык блогеру артистка открыла глаза на простой факт. Если бы она к своим 88 годам действительно выжила из ума, то вряд ли смогла бы работать и рассчитывать на любовь публики. И пока Михаил Александрович контраргументов к этой мысли не озвучил.