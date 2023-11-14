Назвал наркоманкой и отказался: как сейчас живет внебрачная дочь Серова (фото)

Александр Серов несколько лет назад угодил в громкий скандал. У певца нашлась внебрачная дочь. Но появление еще одной наследницы совсем его не обрадовало.

Некая Надежда Тилер на всю страну заявила, что родила от музыканта. Женщина потребовала у бывшего любовника баснословные деньги — 110 миллионов рублей. Исполнитель испытал шок от такого поворота, но прятаться не стал.

В студии одного из шоу Серов встретился с Кристиной. Девушка была рада, что отец согласился увидеться с ней, но делать преждевременные выводы не стоило. Звезда на всю страну открестился от внебрачной дочери и вдобавок к этому назвал ее наркоманкой.

После такого позора Кристина оставила все попытки наладить общение со знаменитым папой. СМИ пишут, что она обосновалась в Германии и вышла замуж. Тилер же призналась: она горько пожалела о том, что предала огласке свою связь с артистом. Ничего хорошего из этого, увы, не вышло.