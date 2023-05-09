Назло цензуре: о чем пытался сказать Гайдай в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Как и любой другой советский режиссер, Леонид Гайдай был вынужден иметь дело с цензурой. Именно по этой причине он далеко не всегда говорил со зрителями прямолинейно, часто предпочитая обходные пути.

Например, в картине «Иван Васильевич меняет профессию» режиссер мастерски спутал все карты, придав героям своей ленты сложный и противоречивый характер. Так, стоматолог Шпак, сыгранный Этушем, вряд ли у кого-то вызывает симпатию. Он грубый, подлый, самодовольный, к тому же слишком падок на женщин и не прочь лечить пациентов в обход кассы.

Другое дело — Жорж Милославский в исполнении Леонида Куравлева. Этот обаятельный персонаж никого не оставит равнодушным. К тому же без него непутевый Бунша точно бы пропал, оказавшись в царской России.

Однако, как пишет Дзен-канал «Горожанин», если посмотреть на Шпака и Милославского под другим углом, то становится очевидным, что первый — труженик, который привык зарабатывать на жизнь собственными силами, а второй — вор и преступник, только и умеющий присваивать себе чужое добро. В любом случае зрители поняли задумку кинодела.