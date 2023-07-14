Назира из «Клона» слила в Сеть фото без ретуши: вы ее точно не узнаете

Сериал «Клон» даже спустя 20 лет после выхода пользуется огромной популярностью у зрителей. Поклонники теленовеллы до сих пор интересуются, как сложились судьбы актеров.

У многих россиян любимой героиней «Клона» является влюбчивая и неутомимая Лара Назира, сестра Мохаммеда и Саида. Роль исполнила харизматичная актриса Элиане Джардини, которая ранее засветилась в сериалах «Вавилонская башня» и «Воздушные замки».

Сегодня талантливой и темпераментной артистке 70 лет. Она по-прежнему бодра и полна сил, но ее внешность порой вызывает вопросы. На одном из последних фото Элиане не узнали даже преданные фанаты. Актриса предстала в естественном виде без макияжа и ретуши. Если бы не морщины под глазами, то Джардини можно было бы принять за юную девушку. Весь секрет в ее бодром взгляде и голливудской улыбке.

«Отлично сохранилась, и в „Клоне“ Лара Назира была самая красивая и харизматичная», «Выглядит для своих лет прекрасного, моложе истинного возраста»,

— пишут пользователи Сети. Элиане продолжает сниматься в кино. Не так давно с ее участием вышли сериалы «Сироты Земли» и «Любовь матери».