«Назад вернуться не сможет»: почему с Тихоновым из «Следа» распрощались навсегда

Постоянным героем телесериала «След» на протяжении всех его 19 сезонов является Иван Тихонов. Программист и бывший хакер руководит компьютерным отделом лаборатории и помогает расследовать сложнейшие преступления. Его роль все это время исполняет Евгений Кулаков. Но в будущем сезоне проекта любимый зрителями персонаж больше не появится.

Как выяснилось, Кулаков эмигрировал из страны еще в сентябре и не намерен возвращаться. Все дело в его 18-летнем сыне Илье, который болен ДЦП и нуждается в специальном уходе. Три года назад семья актера уже уезжала в Израиль в поисках другого качества жизни для мальчика. Но затем они согласились на операцию в России: подготовка и процесс реабилитации заняли длительное время, однако подростку удалось вернуть способность ходить.

По словам Евгения, в Израиле они не сталкиваются с удивленными взглядами на улицах. Наоборот, прохожие подбадривают Илью и помогают ему. В планах у Кулакова научить сына коммуникации с другими людьми и самостоятельности, пишет «СтарХит ».

«Назад вернуться не сможет, поэтому останемся навсегда», — заявил актер.

Супруга Евгения Ольга пока находится в России, чтобы завершить дела. Вскоре вместе с дочкой Никой она тоже улетит в Израиль.