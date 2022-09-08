Назад в школу: напишите диктант без единой ошибки

Раньше слово “диктант” навевало, как правило, ассоциации со школой и уроками русского языка. Все мы, сидя за партами, писали под диктовку отрывки из классической и советской прозы. А в последние десятилетия для многих людей со всего мира диктант превращается в настоящий праздник - речь идет, конечно же, об акции “Тотальный диктант”, которая ежегодно проводится в апреле. О ней слышали все, но мало кто знает, что зародилась эта традиция в Новосибирском государственном университете, где однажды во время дней гуманитарного факультета студенты филфака решили провести необычный диктант для всех желающих. Первым текстом, который писали под диктовку, стал отрывок из “Войны и мира” Льва Толстого, а читал его вслух один из преподавателей, который подошел к процессу творчески и превратил диктант в настоящий мини-спектакль. Затем студенты всю ночь проверяли работы, а на следующее утро вывесили результаты рядом с кафедрой - все, за исключением двоек, потому что целью акции было не опозорить тех, кто написал текст с ошибками, а дать мотивацию лучше узнать правила родного языка и попробовать свои силы в следующем году.

Как хорошо знаете русский язык вы? Пройдите наш тест, чтобы проверить, на какую оценку вы написали бы диктант.