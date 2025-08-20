Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

«Чумовая пятница 2» наконец вышла в кино — и вернула зрителей в нулевые. В продолжении появляются все те же знакомые лица: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррей и другие.

Обычно от сиквелов мало кто ждет чудес, но этот фильм может удивить. Атмосфера возвращает в те времена, когда солнце будто светило ярче, а трава казалась зеленее. Ностальгия работает на полную, и ощущения от просмотра — самые невероятные. Критики и зрители тоже оценили: рейтинг уже выше, чем у первой части — 7 баллов против 6,5 на IMDb.

Превзойденные ожидания

В центре событий опять Анна Коулман. Но теперь она взрослая женщина и мать 14-летней Харпер. Анна готовится выйти замуж за ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже есть дочь-подросток — Лили. Девочки не могут найти общий язык, что превращает подготовку к свадьбе в сплошную нервотрепку.

И именно в этот момент судьба снова вмешивается: происходит новое чудо, и телами меняются не только Анна и Харпер, но еще и бабушка Тесс с Лили.

Фильм продолжает историю знакомых героев, но не ограничивается одной лишь ностальгией. Проблема отцов и детей — вечная, а персонажи из нового поколения добавляют сюжету свежести. Даже те, кто не видел первую часть, находят здесь что-то близкое.

Ну и, конечно, фан-сервис. Авторы щедро разбросали по ленте отсылки и пасхалки, а кое-какие культовые наряды из оригинала снова появились на экране. Важно, что всего в меру: фильм не скатился в безумный компот из всего и сразу, а сделал поклонникам приятный подарок. И судя по отзывам, режиссер Ниша Ганатра справилась со своей задачей блестяще.

Это на самом деле гигантский труд: не растоптать наши светлые и теплые воспоминания о фильме 2003 года, — говорят обозреватели.

