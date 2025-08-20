Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

20 августа 2025 18:42
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

Фильм обошел все ловушки, в которые попадаются похожие проекты.

«Чумовая пятница 2» наконец вышла в кино — и вернула зрителей в нулевые. В продолжении появляются все те же знакомые лица: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррей и другие.

Обычно от сиквелов мало кто ждет чудес, но этот фильм может удивить. Атмосфера возвращает в те времена, когда солнце будто светило ярче, а трава казалась зеленее. Ностальгия работает на полную, и ощущения от просмотра — самые невероятные. Критики и зрители тоже оценили: рейтинг уже выше, чем у первой части — 7 баллов против 6,5 на IMDb.

Превзойденные ожидания

В центре событий опять Анна Коулман. Но теперь она взрослая женщина и мать 14-летней Харпер. Анна готовится выйти замуж за ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже есть дочь-подросток — Лили. Девочки не могут найти общий язык, что превращает подготовку к свадьбе в сплошную нервотрепку.

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

И именно в этот момент судьба снова вмешивается: происходит новое чудо, и телами меняются не только Анна и Харпер, но еще и бабушка Тесс с Лили.

Фильм продолжает историю знакомых героев, но не ограничивается одной лишь ностальгией. Проблема отцов и детей — вечная, а персонажи из нового поколения добавляют сюжету свежести. Даже те, кто не видел первую часть, находят здесь что-то близкое.

Ну и, конечно, фан-сервис. Авторы щедро разбросали по ленте отсылки и пасхалки, а кое-какие культовые наряды из оригинала снова появились на экране. Важно, что всего в меру: фильм не скатился в безумный компот из всего и сразу, а сделал поклонникам приятный подарок. И судя по отзывам, режиссер Ниша Ганатра справилась со своей задачей блестяще.

Это на самом деле гигантский труд: не растоптать наши светлые и теплые воспоминания о фильме 2003 года, — говорят обозреватели.

Ранее мы писали: Здравствуй, зрелость в сапогах: легендарные «Солдаты» получат продолжение 15 лет спустя — но теперь речь пойдет не про армию

Фото: Кадры из фильмов «Чумовая пятница» (2003), «Чумовая пятница 2» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко Читать дальше 17 августа 2025
На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К) На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К) Читать дальше 21 августа 2025
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии Читать дальше 21 августа 2025
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди) Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди) Читать дальше 21 августа 2025
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта Читать дальше 20 августа 2025
«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней «Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней Читать дальше 20 августа 2025
Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм Читать дальше 20 августа 2025
Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал Netflix похоронил рассказ Кинга, который он написал с сыном: получили одну из худших экранизаций — а ведь был потенциал Читать дальше 20 августа 2025
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше