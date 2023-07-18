Найти управу на жесткую свекровь легко: Лабковский назвал верный способ, работающий со всеми

Отношения между молодой женой и матерью ее избранника далеко не всегда складываются удачно. Женщины не готовы мириться с установками другой семьи, а при воспитании подрастающего поколения могут откровенно идти наперекор друг другу.

Например, свекрови нередко игнорируют наставления своих невесток. И позволяют себе кормить внуков запрещенной едой, показывают им мультфильмы, которые запрещают родители, и даже настраивают детей против матери. Но, как уверен Михаил Лабковский, решить это проблему можно всего лишь с помощью одного разговора.

«Если вы хотите общаться с внуком/внучкой, то, пожалуйста, не нужно делать того, что противоречит нашему воспитанию — это отрицательно влияет на ребенка», — именно это должна сказать невестка, чтобы спасти ситуацию.

И подобное отношение, как рассказал эксперт в интервью порталу Deti.mail.ru, не разозлит строгую свекровь. Наоборот, она почувствует в избраннице сына равную себе и проникнется к ней уважением, так как той удалось дать отпор и отстоять границы своей семьи.