Найдите падчерицу Урганта на видео: отличить от родных почти нереально

У телеведущего Ивана Урганта кроме двух родных дочерей есть также пасынок и падчерица. Супруга артиста Наталья Кикнадзе в первом браке родила сына Нико и дочь Эрику. В соцсетях мужчина поделился видео со всеми тремя сестрами. Понять, кто из них неродная для Ивана, не так просто.

На прошлой неделе Эрике исполнилось 23 года. Нине, старшей дочери Урганта, уже 15 лет, а младшей Валерии этой осенью будет 8. Несмотря на такую большую разницу в возрасте, девушки прекрасно ладят между собой, хотя видятся не так часто.

Кикнадзе уже пять лет живет в Нью-Йорке, где учится в престижной школе дизайна. Сейчас она осваивает фотографию и современное искусство, а в свободное время пишет музыку.

Все три дочери Натальи Кикнадзе очень похожи на мать и растут настоящими красотками. Единственное, чем отличается Эрика от дочек Урганта, — это жгучие черные волосы, которые она унаследовала от отца.