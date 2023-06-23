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Найдите десять отличий: жены двух королей на одно лицо (фото)

23 июня 2023 10:30
Найдите десять отличий: жены двух королей на одно лицо (фото)

Все благодаря работе хирургов.

Принято считать, что пластические операции стали обыденностью для знаменитых актрис, певиц и легендарных моделей. Однако немногие задумываются, что и представители аристократии порой недовольны своей внешностью, в том числе и королевы.

Например, супруги монархов Испании и Иордании не прочь лечь под нож хирурга. Красавицы делали ринопластику, благодаря чему их носики приобрели изящную форму. А инъекции ботокса и всевозможные косметические процедуры позволяют дамам выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Но в погоне за молодостью и привлекательностью королевы потеряли свою изюминку. Теперь Рания и Летисия похожи друг на друга как две капли воды. У них четкие черты лица, выразительные глаза и губы, а на коже почти нет морщин. Единственное, что помогает различать красавиц, — это стиль одежды. Представительница Испании любит цветочные принты и пастельные тона, а ее восточная подруга отдает предпочтение монохромным образам.

Найдите десять отличий: жены двух королей на одно лицо (фото)
Фото: кадр из сериала «Игра престолов», Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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