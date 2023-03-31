Найден виновник ужасающего внешнего вида пожилой Гурченко: вовсе не хирурги

Людмила Гурченко стала заложницей своей красоты, и это сыграло с ней злую шутку. В старости у актрисы не закрывались глаза, а на ее лицо было невозможно смотреть без слез. Кто же виноват в этой незавидной участи Гурченко?

Звезда «Карнавальной ночи» с юности была помешана на своей внешности, а всесоюзная слава только усугубила эту проблему. Ведь лицо стало не просто визитной карточкой Гурченко, но еще и гарантией успеха и признания. Свою первую пластическую операцию Людмила Марковна сделала в 38 лет, а затем повторяла процедуру каждые пять лет. Хотя положено делать перерывы в 10 лет.

Артистка всегда отказывалась от нехирургических методов омоложения. Это привело к тому, что из-за постоянных подтяжек она даже не могла закрыть глаза. Но и это не останавливало пожилую Гурченко: она колола специальные экстракты, сидела на диетах и принимала мощные препараты. В итоге ее лицо превратилось в ужасную карикатуру. А ведь в юности актриса была самим очарованием.

Виновницей этого можно назвать только саму Людмилу Марковну, а не якобы криворуких хирургов, которые просто выполняли свою работу. Теперь остается только гадать, как бы выглядела кинодива в старости, если бы она не была одержима красотой.