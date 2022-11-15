Найден фильм об идеальном мужчине: вы удивитесь, кто им стал

Пока такое случается лишь в кино.

Немецкая комедия «Я создан для тебя» вышла в 2021 году и сразу же завоевала огромную любовь зрителей. Сюжет рассказывает о запутанных отношениях главной героини с идеальным мужчиной. Дело в том, что ее кавалер не человек, а робот.

Альма соглашается протестировать Тома и забирает его к себе на три недели. Примечательно, что искусственный партнер создан исключительно под ее запросы. Однако Альму не устраивает постоянное угодничество Тома, ведь этого недостаточно для наполненных и живых отношений. Но робот постепенно понимает, как завоевать сердце требовательной девушки.

Сюжет нельзя назвать новаторским, ведь подобных картин о романе обыкновенного человека с искусственным разумом уже вышло огромное множество. Однако фильм «Я создан для тебя» выгодно отличается от собратьев по жанру.

Многие отметили, что картина не похожа на голливудские ленты с их спецэффектами и пафосом. Этот немецкий фильм, лишенный подобного размаха, получился особенно жизненным и близким зрителю.