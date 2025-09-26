Меню
26 сентября 2025 20:31
Вспоминаем талантливого режиссера, пересматривая его лучшие работы.

26 сентября 2025 года пришла новость, которая стала шоком для российского кинематографа: не выходя из комы, после продолжительной борьбы, умер Тигран Кеосаян. Его фильмы всегда вызывали жаркие споры — от искреннего восхищения до жёсткой критики.

Но факт остаётся фактом: он оставил заметный след в культуре и снял картины, которые пересматривали целые поколения.

Чтобы вспомнить творческий путь Кеосаяна, мы собрали пять его самых заметных работ. Это разные жанры и эпохи, но в каждом фильме есть его узнаваемый почерк — умение соединять мелодраму, иронию и социальные наблюдения.

«Бедная Саша» (1997)

Новогодняя история о воре Берёзкине, который неожиданно становится «Дедом Морозом поневоле» и помогает одинокой девочке спасти бизнес матери. Классика 90-х, без которой не обходились телевизионные праздники.

«Ландыш серебристый» (2000)

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

Фильм, который сделал певицу Зою Мисочкину народным мемом. Деревенская девчонка едет покорять Москву вместе с двумя алчными продюсерами в исполнении Александра Цекало и Юрия Стоянова.

«Заяц над бездной» (2006)

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

Неожиданная романтическая комедия, в которой Брежнев улетает на воздушном шаре в цыганский табор. Сатира, абсурд и попытка взглянуть на советскую эпоху сквозь призму гротеска.

«Ялта-45» (2011)

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

Поздний Кеосаян лишился юмористического шарма, но обрел больше мудрости. Политический триллер, который погружает зрителя в закулисье исторической конференции. Черчилль, Сталин и Рузвельт на экране соседствуют с вымышленными диверсантами — история переплетается с жанром боевика.

«Бессмертные» (2021)

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

Фильм о поколении, прошедшем Афганистан. Это история друзей, которых война связала навсегда, но мирная жизнь развела в разные стороны. Картина о братстве, которое держится дольше, чем государственные обещания.

Как это часто бывает после ухода режиссёра, именно картины становятся теми вехами, по которым зрители будут судить о Кеосаяне. Пересмотреть их — значит ещё раз почтить память талантливого человека. Также отметим еще одну замечательную новогоднюю комедию Тиграна — «Президент и его внучка».

Армянская кровь победила: как выглядит красавица-дочь Кеосаяна от Хмельницкой (фото).

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, кадры из фильмов «Бессмертные» (2021), «Ялта-45» (2011), «Заяц над бездной» (2006), «Ландыш серебристый» (2000), «Бедная Саша» (1997)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
