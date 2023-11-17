«Навсегда в прошлом»: бывшая жена вслед за дочерью вонзила нож в спину Машкова

Первый брак Владимира Машкова распался давно. Елена Шевченко совсем не жалеет о том, что рассталась с отцом своей дочери Марии. Желания поддерживать общение с бывшим возлюбленным у нее нет.

Экс-супруга актера поставила жирную точку в отношениях с ним. Сегодня она вместе с наследницей живет в США. Недавно женщина дала новое интервью СМИ, в котором вонзила нож в спину знаменитости.

Шевченко отметила, что ее чувства к артисту прошли, как и прошел его драматический талант.

«Это все навсегда в прошлом», — подметила Елена.

И добавила, что никогда не настраивала Марию против отца: их взаимоотношения испортились без ее вмешательства.

Машков давно не поддерживает связь с дочерью. Артист посчитал ее отъезд за границу предательством. Он хотел, чтобы Мария жила и работала в России, но у актрисы свое мнение на этот счет.