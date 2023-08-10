Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Навсегда ушел в историю: Борисов больше не появится на ТВ, и вот почему

Навсегда ушел в историю: Борисов больше не появится на ТВ, и вот почему

10 августа 2023 18:15
Навсегда ушел в историю: Борисов больше не появится на ТВ, и вот почему

Популярный ведущий не останется без работы.

Поклонники харизматичного телеведущего Дмитрия Борисова зря надеялись на его скорое возвращение в эфир. Последний раз на экранах в студии «Пусть говорят» он появлялся в конце прошлого года. Причем большие паузы в эпизодах программы наблюдались и ранее. В итоге из регулярного шоу она все больше стала напоминать редкие спецвыпуски, чем были недовольны зрители.

Как выяснилось, и в новом телевизионном сезоне места в сетке вещания для Борисова не нашлось. Вместо того чтобы появиться на ТВ, он будет работать за кадром. На протяжении последних 8 лет ведущий совмещал свою должность с местом генерального продюсера дочерней телекомпании. На этом посту Борисов занимался созданием разных тематических каналов, посвященных кино или домашнему хозяйству, а также развивал идеи отдельных шоу.

Теперь все силы журналист сосредоточит на данном направлении. Как отмечают СМИ, эфиры на федеральном канале для Борисова окончательно ушли в прошлое.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
11 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше