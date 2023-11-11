«Навсегда с ним покончить»: слова Конан Дойла о Шерлоке Холмсе шокируют каждого

Артур Конан Дойл не сразу понял, во что ввязался, придумав главного сыщика всех времен и народов — Шерлока Холмса. Впоследствии писатель горько поплатился за плоды своего бесконечного воображения. И всей душой возненавидел культового героя.

Еще даже не закончив сборник из 12 рассказов, он почувствовал отвращение к персонажу. Тогда автор решил, что судьба у детектива будет незавидная. «Я собираюсь навсегда с ним покончить», — заметил англичанин, уточнив, что Холмс отвлекает его от «более важных вещей».

Планы у акулы пера были грандиозными. Он считал, что способен на нечто большее, нежели истории о борце со злом. Так оно и было. Да только читатели отказывались всерьез воспринимать другие произведения Артура Конан Дойла, что стало для него настоящей трагедией. И со временем ничего не изменилось. Сколько бы книг ни написал врач, для всех он так и остался создателем цикла рассказов о частном детективе.