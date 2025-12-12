«Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов»

Меню
12 декабря 2025 09:25
Тут и мрачные драмы со Стычкиным, и детективы с Михалковой.

Звучит как сюр, но на закате 2025 года, наравне с новым сезоном «Очень странных дел» и очень странным новым сериалом про хоккеистов, в соцсети X сейчас обсуждают неожиданные хиты с федеральных каналов — российские подростки откопали настоящие находки.

Из внушительного треда мы выбрали 5 не самых очевидных сериалов, у каждого – меньше 100 000 оценок на агрегаторах.

«Вне себя» (ТНТ)

Финансист Дмитрий Озерецкий страдает от психического расстройства: его постоянно окружают фантомы — убитая жена и её любовник‑следователь. Чтобы избавиться от призраков, герой начинает расследование.

По ходу дела он узнаёт шокирующие подробности о собственной жизни.

Комментарий зрителя: «Найти хороший российский сериал — это как найти в секонде винтажный жакет “Скиапарелли” за 500 р. Начнём с сериала с моим любимым Стычкиным. Также там отличные Цыганов и Лядова».

«Обычная женщина» (ТВ‑3)

Марина — 39‑летняя владелица цветочного магазина, у неё идеальная семья: муж‑хирург, дочери учатся в престижных заведениях. Но за фасадом благополучия скрываются мрачные тайны.

«Великолепная Анна Михалкова, что тут ещё сказать».

«Никто не узнает» (Первый канал)

Восемь друзей среднего возраста живут в своё удовольствие: играют в футбол, ходят в кино, наслаждаются карьерами.

Но когда Игорь теряет сознание на улице, он решает «подарить» жене ребёнка — несмотря на то, что сам не может иметь детей.

«Тодоровский, последняя работа Жени Брик, она там очень красивая. Это прямо драма‑драма».

«Частица вселенной» (Первый канал)

2016 год, Центр подготовки космонавтов. Международный экипаж готовится к полёту на МКС, но в ходе подготовки вскрываются семейные проблемы участников — и это ставит под угрозу миссию и их жизни.

«Драма про космонавтов с очень хорошими актёрами».

«Чёрное солнце» (НТВ)

Следователь Игорь Жук переезжает в Выборг и сталкивается с жестоким убийством, напоминающим дело о гибели его жены.

Он объединяется с капитаном Чагиным — сыщиком, который действует не по правилам, а по справедливости.

«Сериал, после которого я навсегда полюбила Максима Стоянова. Обязательно когда‑нибудь пересмотрю».

Эти проекты доказывают: даже в «телевизионном» сегменте можно найти истории с крепкой драматургией, живыми персонажами и неожиданными поворотами, которые понравятся не только взрослым зрителям, но и придирчивой молодежи.

Ранее мы писали: Драмеди с 12 отзывами в Сети обошла «Август» в рейтинге лучших фильмов 2025-го: в одной из ролей Радзюкевич из «Шести кадров»

Фото: Кадры из сериалов «Вне себя», «Обычная женщина», «Никто не узнает», «Частица вселенной», «Чёрное солнце»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
