Навсегда отправляют в черный список: таксисты терпеть не могут таких пассажиров

Если еще каких-то 20 лет назад поездки на такси могли позволить себе лишь редкие россияне, то сейчас это распространенный способ передвижения. Но иногда пассажиры ведут себя в салоне абсолютно наглым образом. У таксистов даже есть свой черный список тех, кого они терпеть не могут.

Возглавляют его любители тарифа эконом-класс. Часто пассажиры там предъявляют слишком много требований: просят включить свою музыку или кондиционер. А еще они никогда не выходят из салона без сдачи, даже если там остается откровенная мелочь.

Недолюбливают таксисты и пьяных клиентов, особенно студентов. Молодежь заказывает машины в складчину, в салон набивается четверо или даже пятеро человек, которые ведут себя громко и развязно. Кроме того, иногда нетрезвые люди могут выражать агрессию.

Претензии у таксистов возникают и к тем пассажирам, которые при выходе из машины громко хлопают дверью. Также в черном списке «советчики», которые утверждают, что не стоит следовать навигатору, а пытаются объяснить маршрут своими словами. В результате поездка только удлиняется.