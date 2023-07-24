Навсегда измените отношение к Кориковой и Страхову, узнав, что творилось за кулисами «Бедной Насти»

Елена Корикова и Даниил Страхов сыграли влюбленную пару в исторической теленовелле «Бедная Настя». Отношения между их героями, бароном Корфом и крепостной девушкой Анной, складывались непростые и очень драматичные. Они так убедительно играли страсть и взаимное безудержное влечение, что очень скоро поползли слухи об их бурном романе.

Об этом услышала и супруга Даниила Страхова, актриса Мария Леонова.

Она даже примчалась на съемки сериала, чтобы расставить все точки над «i». Но после беседы с партнершей мужа по фильму Еленой Кориковой и с ним самим, Мария поняла, что пару связывали только профессиональные отношения, а ни о какой романтике не было и речи.

Вскоре слухи совсем утихли. И, несмотря на желание поклонников, судьба соединила только Владимира Корфа и Анну, оказавшуюся Анастасией, но никак не сыгравших их актеров.