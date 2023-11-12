Наврали о легенде СССР на всю страну: этот фильм с Петровым стал одним из самых скандальных

Некоторые киновоплощения советских звезд сильно отличались от реальных образов. Так и произошло с историей знаменитого футболиста Эдуарда Стрельцова. Его роль в одноименном фильме 2020 года исполнил Александр Петров. И эта картина выдалась довольно скандальной.

Зрители удивились тому, в каких мягких тонах был показан на экране спортсмен. Даже резонансное уголовное дело выглядело как попытка врагов испортить карьеру легенде СССР. В Сети заметили, что создатели ленты постарались обелить преступника и поставили под сомнение правосудие прошлой эпохи.

Кроме того, намеренно были опущены и другие особенности характера Стрельцова. Спортсмен в реальности не признавал правил, мог подвести команду, пропустив тренировку, часто опаздывал и срывался в загулы. Одержать настоящую победу над собой ему удалось лишь после выхода из тюрьмы, когда он по крупицам собирал прежнюю жизнь. Но акценты в картине были сделаны не на этом.