Навке в подметки не годится: всплыло фото любовницы Жулина

Татьяна Навка и Александр Жулин были вместе 14 лет. Этот брак мог оказаться куда более скоротечным. И все из-за другой женщины.

Фигурист не был верен своей супруге. Тайной возлюбленной тренера стала Оксана Грищук. Со временем правда вышла наружу и принесла Навке немало страданий и слез.

В одном из интервью Жулин признался, что пожалел об интрижке на стороне. Поначалу он хотел уйти от жены к Грищук, но позже понял, что не сможет этого сделать. К тому же олимпийская чемпионка нашла в себе силы простить гулящего мужа.

В мае 2000 года у пары родилась дочь Александра. А спустя 10 лет знаменитости объявили о своем разводе. Между тем многим интересно узнать, как же выглядит бывшая любовница Жулина, которая едва не увела его из семьи.

В Сети можно увидеть редкое фото блондинки, но она Навке и в подметки не годится. Поклонники считают, что Татьяна гораздо более эффектная и яркая женщина, нежели простушка Грищук.