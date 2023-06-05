Навка публично дала от ворот поворот Тарасовой, о чем горько пожалела

Татьяна Навка всего одним поступком испортила отношения с Татьяной Тарасовой. Именитый тренер не ожидала, что олимпийская чемпионка посмеет подвергнуть ее публичному унижению.

Тарасова долго ждала, когда же Навка пригласит ее на свою свадьбу с Дмитрием Песковым. Однако конверт с заветным приглашением наставница так и не получила. Татьяна Анатольевна затаила обиду на спортсменку за то, что та не пожелала разделить с ней столь важное и радостное событие своей жизни.

Навка лишь спустя время поняла, как сильно обидела Тарасову. О своей выходке фигуристка горько пожалела. По словам знаменитости, ей пришлось слезно просить прощения у тренера. К тому же, как подметила спортсменка, она сама наказала себя тем, что лишилась поздравительной речи от Татьяны Анатольевны, которая наверняка была бы выше всяких похвал.