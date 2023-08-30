Навка потрясена: история со сбежавшей фигуристкой приняла неожиданный поворот

Еще вчера за Алину Горбачеву молилась вся страна, а сегодня на нее спустили всех собак. Россияне возмущены выходкой пропавшей без вести фигуристки. Пока народ терялся в жутких догадках, спортсменка беззаботно проводила время в кинотеатре.

Чемпионку объявили в розыск после того, как она покинула спортивный комплекс «Чкалов Арена» и бесследно исчезла в ближайшем парке. Судя по камерам наружного наблюдения, с территории сквера 16-летняя девушка не выходила. Дома она не появилась, на связь с родными и тренером не выходила. Народ забил тревогу, но она оказалась ложной.

Горбачева нашлась и сразу же подверглась травле, в том числе и со стороны коллег. Тренеры и звезды фигурного катания накинулись на беглянку с обвинениями в безответственности и равнодушии к окружающим. Среди тех, кто жестко прошелся по Алине, оказались Татьяна Тарасова и Евгения Медведева.

Не смолчала и Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка потрясена до глубины души, но учить уму-разуму виновницу скандала не спешит. Напротив, она встала на защиту бедняжки.