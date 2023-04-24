Навка озвучила детали тайного разговора с Костомаровым: вы не сможете сдержать слезы

Роман Костомаров уже несколько месяцев находится под пристальным наблюдением медиков. Постепенно его состояние улучшается, и он уже сам связывается со своими близкими, а не так давно поздравил Татьяну Навку с прошедшим 48-летием.

Как призналась фигуристка, Костомаров сам позвонил ей в день праздника. Он пожелал имениннице счастья и здоровья, а особенно — ценить жизнь и беречь ее. При этом, по словам Навки, он удивил ее бодростью и чувством юмора.

«Он не потерял своей прежней силы духа... Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально», — цитирует слова Навки «Московский комсомолец ».

Спортсменка уверена, что совсем скоро Костомаров выпишется из больницы и вернется к обычной жизни. А сейчас восстанавливаться ему помогают близкие и друзья, а также поклонники по всей стране, которые переживают за кумира.

Отметим, что в начале этого года Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Спустя несколько дней лечения он был введен в состояние медикаментозной комы, однако у него начались проблемы с кровообращением. В результате медики приняли решение ампутировать ему обе стопы. В сознание фигурист пришел в середине марта и с того времени восстанавливается.