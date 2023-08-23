Навка не щадит никого: Щербакова перестала скрывать происходящее на ледовых шоу

Вот уже несколько лет Татьяна Навка собирает лучших фигуристов страны в своих шоу. Ее проекты нередко отправляются в турне по российским городам, а зрители за несколько месяцев раскупают все билеты. Однако такая популярность, как оказалось, сказывается на спортсменах.

По словам Анны Щербаковой, которая участвует в шоу Навки «Спящая красавица» и «История любви Шахерезады», она едва справляется с большими нагрузками. Дело в том, что оба концерта проходят в один день на разных площадках, поэтому фигуристка вынуждена кататься между катками.

«Пять минут назад докатала партию в шоу „Шахерезада“, быстренько переоделась, и сейчас мы мчим в „Сочи-Парк“, где я буду катать принцессу Лею. Вчера я успела завязать коньки за 30 секунд до выхода», — жалуется Щербакова в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети не остались равнодушными к проблемам фигуристки. В комментариях они пожелали ей удачи и отметили, что организаторы совершили ошибку, составив неудобное расписание для спортсменов.