Навка нашла себе замену: удивитесь, кто уже занял ее место

В 2006 году Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой, выступив в паре с Романом Костомаровым. На 2000-е пришлась череда громких побед спортсменки на крупнейших первенствах мира. Даже после завершения карьеры фигуристка не смогла расстаться с катком.

Навка сосредоточилась на ледовых шоу, которые обожают отечественные зрители. Красочные постановки труппы идут во многих городах России. Спортсменка лично участвует в представлениях, забирая себе если не главные, то по крайней мере самые яркие роли. Однако такой плотный график и серьезные нагрузки вынудили звезду задуматься о преемнице.

Ей стала серебряный призер Олимпиады Виктория Синицина. Фигуристка выступит вместо прославленной коллеги в шоу «Спящая красавица»: Синициной досталась роль злой волшебницы Малефисенты. Так что теперь Татьяна Навка может сосредоточиться на менеджменте и управлении.