Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову

Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову

8 августа 2023 18:45
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову

Их связывает большое прошлое.

Сейчас Роман Костомаров и Татьяна Навка — крепкие друзья, которые много и часто общаются. Играет роль общее спортивное прошлое, которое было у чемпионов. Однако более весомый вклад в профессиональную жизнь Костомарова внес тренер Илья Авербух. Именно он одним из первых привлек спортсмена к участию в телевизионном проекте «Звезды на льду». Участие в подобных программах спасало Костомарова от возможного безденежья после ухода из профессионального спорта.

Неудивительно, что и впоследствии олимпийский чемпион хотел сотрудничать только с Авербухом, который выступил его своеобразным «кормильцем» и благодетелем. Костомаров стал главной звездой всех ледовых шоу тренера, хотя аналогичные проекты регулярно представляла и Татьяна Навка.

Однако с бывшей партнершей спортсмен оставался в дружеских, но не в профессиональных отношениях. Возможно, все дело в том, что их совместные выступления часто были омрачены ссорами и конфликтами. Ранее их отношения только накалились после того, как Костомаров поменял партнершу и почти год катался на льду с Анной Семенович. Поговаривали, что после его возвращения Навка откровенно измывалась над «неверным» спортсменом.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше