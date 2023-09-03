Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем

Татьяна Навка давно не участвует в соревнованиях и может забыть о строгих ограничениях в питании. Прославленная фигуристка с удовольствием поглощает шоколадки, которые действующим спортсменкам могут только сниться. Вопреки чревоугодию, фигура звездной блондинки остается стройной.

Знаменитость отказалась от хлеба и картофеля, но главный секрет ее фигуры заключается в другом. Многим метод Навки не понравится. Такой способ держать себя в форме ленивым ценителям удобных диванов точно не подойдет.

Три раза в неделю олимпийская чемпионка как следует потеет в тренажерном зале. Она уверена, что именно такая периодичность лучше всего подходит для тех, кто заботится о здоровье и красоте своего тела. И обязательно раз в семь дней супруга Пескова находит время, чтобы погреться в бане. Там бывшая партнерша Романа Костомарова делает себе маску из меда и соли, которая дает отличный лифтинг-эффект.