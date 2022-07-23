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Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко

23 июля 2022 10:46
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко

Друзья Александра Демьяненко рассказали о причине его вечной мрачности.

Александр Демьяненко, которого вся страна знает по главным ролям в комедиях «Операция Ы или другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница», в какой-то момент сильно пожалел о том, что играл одного и того же персонажа, хоть и столь любимого публикой. Бывший звукорежиссер Глеб Коротеев рассказал, почему Демьяненко был таким угрюмым.

После звездной роли Шурика Демьяненко оказался заложником этого образа. Коротеев считает, рассказывает «Собеседник», что режиссеры очень жестокие люди в этом плане и навесили на Александра хомут, чем обрекли его на мрачность. Поклонники воспринимали Демьяненко только как актера одной роли, а он тем временем занимался и театром, и дубляжом — его голосом говорят такие звезды, как Жаль-Поль Бельмондо, Роберт Де Ниро и многие другие. На закате карьеры он также начал играть в театре, но посвятил этому слишком мало времени и жалел, что не пошел играть туда раньше.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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2 комментария
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