Наверняка догадаетесь, кто это: назван самый «гулящий» знак зодиака

Кто-то хранит верность одному-единственному человеку, а кто-то, напротив, не представляет своей жизни без постоянных любовных похождений. Астрологи считают, что причиной регулярных походов налево являются не только личные качества, но и знак зодиака - некоторые представители зодиакального круга особенно любвеобильны. Самым гулящим знаком специалисты считают огненного Овна - рассказываем, почему.

Почему Овен изменяет?

Представители огненного знака известны своей импульсивностью. Они часто идут на поводу у своих желаний, не задумываясь над тем, к каким последствиям это может привести. Овен не упустит возможности пофлиртовать с привлекательным представителем противоположного пола, совершенно забыв о том, что у него уже есть постоянный партнер и такое поведение может серьезно его ранить.

Кроме того, Овен решается на измену в тех случаях, когда вторая половинка чересчур его контролирует.

Этот знак терпеть не может, когда его в чем-то ограничивают, и может пойти налево, чтобы доказать, что он свободный человек и делает то, что хочет. Нередко Овны ступают на путь адюльтера из мести - если избранник чем-то его задел или обидел. В этом случае им хочется нанести болезненный удар в ответ.

Как понять, что Овен изменяет?

Овны довольно изобретательны и скрытны, поэтому вторая половинка может долгое время не догадываться, что ей изменяют. Уроженцы знака тщательно следят за тем, чтобы не оставить улик, указывающих на их проступок - если, конечно, у них нет цели нарочно задеть партнера и прямо намекнуть ему на то, что не такой уж он единственный и неповторимый. В этом случае Овен, напротив, будет демонстративно приходить домой с помадой на рубашке или букетами цветов.

Когда же речь идет о настоящей измене, поймать Овнов с поличным сложно, но их холодность чувствуется на интуитивном уровне.

Представитель знака, увлекшийся кем-то другим, будет непривычно спокойным и отстраненным со своей второй половинкой, ведь всю свою страсть и энергию он отдает на сторону. Поэтому, как только Овен становится отстраненным, это повод задуматься, не ходит ли он налево.

Иногда представитель огненного знака и сам может рассказать о своей измене. Однако важно понимать, для чего он это делает - чтобы отомстить партнеру за что-то, причинив боль, или действительно хочет поставить в отношениях точку и разойтись.