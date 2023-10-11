Наверху поставили жирный крест: Авербух высказался о закрытии «Ледникового периода»

До последнего поклонники «Ледникового периода» надеялись, что шоу все-таки вернется в эфир этой осенью. Обычно в конце лета уже происходили кастинги будущих участников проекта. Однако, как выяснилось, популярную телепрограмму все-таки поставили на паузу.

Первой об этом заявила Татьяна Тарасова, которая постоянно входила в состав жюри. Она призналась, что сожалеет из-за отсутствия ледового шоу на экранах. А теперь к ней присоединился и художественный руководитель проекта Илья Авербух.

По его словам, передача пропала из сетки вещания по инициативе сверху. Сейчас принято решение уделить больше эфирного времени внутренним соревнованиям, чтобы каждый этап турнира или Гран-при превращался в спортивное событие для зрителей.

Делается это для того, чтобы популяризировать атлетов в стране и поддержать их на фоне запрета выступлений на международных состязаниях. Поэтому развлекательные программы ушли на второй план. Хотя Авербух сожалеет о том, что жертвой смены приоритетов стал «Ледниковый период», тем не менее такую телевизионную поддержку спортсменов он полностью одобряет.