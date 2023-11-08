Наваристый и вкусный: даже Высоцкая не смогла испортить борщ, следуя этому рецепту

Многие хозяйки считают, что борщ необходимо варить только на мясном бульоне, причем использовать надо сразу несколько видов мяса. А в готовом блюде должна «стоять ложка». Это не так. Своим рецептом Юлия Высоцкая с легкостью доказала обратное. Однако пошаговое приготовление и некоторые ингредиенты сильно отличаются от привычных для российских домохозяек.

Потребуются 2 стебля сельдерея, 1 лук (очищенный) и 1 лук-порей (если есть). Овощи нужно порезать крупно и залить одним литром воды. Вода должна быть холодной. Затем отварить. Это будет бульон.

В это время 5-6 небольших свеколок следует очистить и нарезать кружочками толщиной не более 5 миллиметров, выложить на противень в один слой.

Щепотку соли в ступке истолочь с одним горошком острого черного перца. Посыпать свеклу. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда противень. Запекать 30 минут.

В готовый бульон нужно добавить 2 столовые ложки мелко нарубленного укропа, 2 чайные ложки лимонного сока, соль и молотый перец по вкусу.

Свеклу нарезать тонкой соломкой и сложить в миску, залить горячим бульоном и сдобрить сметаной. Подавать блюдо непременно в сопровождении чесночных гренок.

Приятного аппетита!