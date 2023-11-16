Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров

Судьбоносная миссия звезд не может подвергаться сомнению. Ведь против статистики бессилен даже скепсис. Ежегодно журнал Forbes публикует список самых богатых и влиятельных людей в мире. Оказывается, большинство из них родились 28-го числа.

В эту дату родились Илон Маск (между прочим, первое место в почетном списке), Билл Гейтс, Карлос Слим, Сюзанна Клаттен и Амансио Ортега.

Также среди частых дат значатся 7, 21 и 14 число. 14-го числа родились Майкл Блумберг и Марк Цукерберг, 21-го — Франсуа Пино и Сергей Брин (он занимает в списке 8-е место).

Реже всего малыши с золотой ложкой во рту рождаются 3, 5, 6 и 9-го числа.

Если говорить о месяце, то большинство миллиардеров родились в августе и октябре.