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Натянут так, что не узнать: 91-летний дядя Али из «Клона» перестарался с пластикой

29 июня 2023 11:00
Натянут так, что не узнать: 91-летний дядя Али из «Клона» перестарался с пластикой

Актер в одночасье лишился поклонниц.

Мыльная опера «Клон» стала самой успешной за всю историю бразильского телевидения. Со дня премьеры прошло больше 20 лет, но интерес публики к актерам не угас до сих пор.

Так, на днях Стенио Гарсиа, исполнивший роль вспыльчивого, но мудрого дяди Али, явил миру свое новое лицо. 91-летний актер «подсел» на операции и превратился в жертву хирургии. Стенио сделал контурную пластику, после чего лицо актера стало выглядеть натянутым как барабан. Глаз Гарсиа почти не видно, а его мимика выглядит выстраданной.

Натянут так, что не узнать: 91-летний дядя Али из «Клона» перестарался с пластикой

Поклонницы экранного дяди Али в шоке от такого зрелища и вмиг утратили к нему былой интерес. Кто-то даже назвал звезду «Клона» Робокопом. А вот как отреагировали на это «чудо-преображение» россиянки:

«В таком почетном возрасте решиться на пластику... Неужто на том свете так хочется быть красавцем?», «Эх, дядя Али! Весь шарм потерял после бьюти-процедур», «Вместо дяди Али получилась тетя».

Представители Стенио сказали, что актер доволен своей внешностью, а все впечатление портит телевизионный грим.

Фото: кадр из фильма «Клон» (2001-2002), социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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