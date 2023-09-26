Натянули лицо донельзя: как без грима выглядел 44-летний Юматов из «Офицеров»

Картина «Офицеры» стала образцовой советской классикой военного кино. Сюжет фильма был основан на пьесе «Танкисты», которую написал Борис Васильев. Главными героями истории стали молодые курсанты, которые встречались с тяготами службы и начавшейся войной.

Основную роль офицера Алексея Трофимова доверили Георгию Юматову. По сюжету его персонаж был выпускником училища, который впервые направлялся в гарнизон. А самому актеру на момент съемок было уже 44 года.

В результате гримерам приходилось идти на разные ухищрения, которые приносили Юматову исключительно дискомфорт. Чтобы визуально помочь герою сбросить четверть века, мастера наклеивали тонкие полоски ткани на виски артиста, которые сзади связывали под волосами.

Создавался эффект мгновенной подтяжки и даже лисьих глаз, которого сейчас косметологи пытаются добиться с помощью тейпирования. Без грима же Юматов выглядел на свой возраст и даже старше. Ему стоило больших усилий выдерживать такие манипуляции с лицом и при этом вести себя в кадре естественно.