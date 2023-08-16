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Внутри натуральное дерево, снаружи река с яхтами: подмосковный особняк Табакова утопает в роскоши

16 августа 2023 09:15
Внутри натуральное дерево, снаружи река с яхтами: подмосковный особняк Табакова утопает в роскоши

Обстановка дома вызывает восхищение.

Олег Табаков до последних дней жизни активно работал. Если будни он предпочитал проводить в столице, то при любой свободной возможности мгновенно уезжал в любимый особняк в Подмосковье. Сейчас в этих деревянных хоромах обитают его родные.

На днях в доме гостила актриса Софья Синицына, мать внучки Олега Табакова. Маленькая Мия бегала среди резной мебели особняка и играла на дорожках, окружающих здание. Деревянным двухэтажным коттеджем семья мэтра очень гордится.

Режиссер специально выбирал участок с выходом к реке Истра в поселке Кино. В акватории можно пришвартовать яхты. Со всех сторон дом окружают подмосковные леса, позволяющие насладиться живописным видом.

Дизайн интерьеров особняка разрабатывали профессионалы с учетом пожеланий Табакова. В комнатах преобладают натуральные материалы, стоит антикварная мебель из массива дерева, которая является настоящим произведением искусства. А множество окон впускают в помещения солнечный свет.

Внутри натуральное дерево, снаружи река с яхтами: подмосковный особняк Табакова утопает в роскоши
Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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