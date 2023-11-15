Натуральная панихида: самая странная детская игра родом из СССР

Сейчас эта жуткая игра из СССР забыта детьми. И, возможно, это хорошо. Потому что от правил, которым следовала ребятня, трясутся поджилки. Играли, как правило, в дождливый мрачный день у кого-то дома. Начиналось с того, что задирали друг друга страшилками про гроб на колесиках, черную руку или пианино с красным пятном — пугали и себя, и детей помладше. Были самые отчаянные и бесшабашные, кто вызывал гномиков или черное зеркало.

Самой страшной игрой в этом сегменте были «Похороны панночки». Один участник ложился на сдвинутые стулья, диван или скамейку и делал соответствующий «очень мертвый» вид. А остальные водили вокруг «трупа» хоровод и напевали грустные песни, приговаривая, что панночка умерла.

Потом в унисон кричали:

«Ты умрешь, но оживешь!».

И пытались поднять «труп». Но делали это особенным способом — использовали только указательные пальцы. Разумеется, так поднять было никого нельзя, даже ребенка. Игра начиналась сначала.

Взрослые, кстати, относились к жуткой игре со снисхождением, поэтому детям не запрещали. Современных малышей, уже родившихся с гаджетом в руке, напугать таким, конечно, сложно. Возможно, поэтому в «Мертвую панночку» уже никто не играет.