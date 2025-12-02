«Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1

Есть в истории российского кино особая, заляпанная страница — комедии нулевых, где снимались «все звёзды». «Гитлер капут!» 2008 года — его кристально чистое, почти эталонное воплощение.

А вас, Деревянко, я попрошу остаться

Картина, которая задумывалась как пародия на «Семнадцать мгновений весны», но стремительно скатилась в бездну абсурда, где еврейская музыка играет в штабе СС, а реклама пива вписывается в антураж 1945 года. Сейчас за такое бы судили, тогда считали за норму.

Главная интрига здесь даже не в том, как советский суперагент Шура Осечкин выведет на чистую воду Мюллера. Интрига в том, как умудрились собрать в одном кадре Павла Деревянко, Юрия Стоянова, Илью Олейникова, Анну Семенович, Эвелину Блёданс и Тимати — и при этом получить на выходе не капустник, а нечто несмотрибельное.

Как режиссер создавал фильм

Режиссёр Марюс Вайсберг признавался, что придумал гипертрофированный сборник всего, что считалось «прикольным» в эфире СТС: плоские шутки ниже пояса, кривляния вместо актёрской игры и оголённая грудь как главный двигатель сюжета.

«Натуральна в кадре только грудь Семенович», — отмечают зрители спустя годы. Улавливаете иронию?

Даже Собчак не приговор

Что характерно, даже Ксения Собчак в роли Евы Браун — предмет многих шуток — не является главной катастрофой картины. Сам Вайсберг позже признавался, что взял ее не из-за актерских данных, но скандалистка в кадре выглядит относительно органично. Куда большее впечатление производит общая эстетика «гламурного Третьего рейха» и высмеиваемая трагедия Холокост.

Отзывы зрителей, как и рейтинги на Кинопоиске (2.6) и IMDb (3.1), поляризованы до крайности. Для одних это — «кощунство», «дегенеративное кино» и «сплошной минус». Единицы видят в этом «искромётный стёб» и «настоящую русскую комедию от души».

«Гитлер капут!» сегодня — уже не просто плохая комедия. Это архивный документ эпохи тотальной развязности, когда шутить можно было обо всем. Кто-то вспомнит это время с чувством ностальгии, другие ужаснутся, но большинство будет согласно, что эта пародия на пародию была плоха.

Почти единственная в своем роде: этой советской звезде удалось покорить СССР и Голливуд — блистала рядом с Михалковым и Лоуренсом Оливье.