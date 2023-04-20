Наташа Королева оголилась на публику: при виде этого фото хочется сесть на диету

Наташа Королева всегда любила откровенные образы. Но если 20 лет назад пикантные наряды подчеркивали идеальную фигуру певицы, то сегодня подобные выходы многих смешат, ведь формы артистки уже не те.

Недавно Королева предстала перед подписчиками в бикини и продемонстрировала свой пышный бюст. Однако поклонники отреагировали на пикантный образ Наташи неоднозначно. Одни отметили, что у супруги Тарзана по-прежнему отменная фигура, как и 30 лет назад. Но другим показалось, что Королева использовала фильтры, чтобы сделать талию стройнее. А пышные формы артистки выдает ее грудь и жировые отложения на боках. Некоторые даже отметили, что, глядя на 49-летнюю певицу, им хочется сесть на диету.

По их мнению, в таком возрасте можно выглядеть намного лучше и сексуальнее, чем Королева.

Подписчики часто обвиняли экстравагантную певицу в злоупотреблении фильтрами. Они не раз писали, что самой артистки уже не осталось, а вместо нее теперь сплошной фотошоп.