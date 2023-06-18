Наташа из мелодрамы «Когда деревья были большими» стыдилась дочери: фото многое объяснит

Инна Гулая прославилась после выхода мелодрамы «Когда деревья были большими». Юная очаровательная актриса сыграла главную героиню Наташу.

К сожалению, жизнь Инны оборвалась в 50 лет. У нее осталась дочь Дарья Шпаликова, которая тоже снималась в кино. Гулая нечасто рассказывала о своей наследнице, словно стыдилась ее. И это объяснимо, ведь Дарья никогда не была красавицей, в отличие от своей матери. У Шпаликовой полная фигура, заплывшее лицо и пугающий взгляд. Трудно поверить, что эта женщина — родная дочь обворожительной блондинки Инны.

Оказывается, у Дарьи серьезные проблемы с психикой. Ее отношения с матерью складывались трудно, что ударило по самооценке Шпаликовой. Также она пережила преждевременную смерть родителей. Дальше — больше.

Дарья стала жертвой квартирных мошенников, которые лишили ее жилья. Сегодня 60-летняя дочь Гулой находится в психиатрической клинике. По ее словам, медперсонал хорошо о ней заботится.