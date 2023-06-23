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Наталью Варлей «продали» Гайдаю: цена обескуражит любого

23 июня 2023 16:45
Наталью Варлей «продали» Гайдаю: цена обескуражит любого

Артистка даже не планировала сниматься у режиссера.

Леонид Гайдай долго искал главную актрису для фильма «Кавказская пленница». После мучительных прослушиваний его выбор пал на артистку цирка Наталью Варлей.

Гайдаю понравилось, что во время кастинга актриса держалась уверенно и раскованно. Также он оценил и ее умение выполнять сложные трюки самостоятельно.

Но все это было уже потом. Изначально Варлей даже не планировала сниматься у Гайдая. Ее «продал» Леониду Иовичу другой именитый режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Вот как это случилось.

Варлей снималась у него в картине «Формула радуги». На съемках присутствовала ассистент Гайдая, которая обратила внимание на молодую симпатичную актрису. Она попросила у Юнгвальд-Хилькевича ее номер, и вскоре Варлей уже оказалась среди претенденток на роль Нины. Позднее Георгий Эмильевич часто об этом вспоминал и рассказывал, как он «продал» Наталью Владимировну Гайдаю за номер телефона.

Однако после утверждения на роль Нины Варлей сильно расстроилась. Она не хотела бросать цирк и вообще не мыслила об актерской карьере. Но все сложилось удачно: «Кавказская пленница» сделала артистку звездой СССР, из-за чего она только выиграла.

Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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