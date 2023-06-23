Наталью Варлей «продали» Гайдаю: цена обескуражит любого

Леонид Гайдай долго искал главную актрису для фильма «Кавказская пленница». После мучительных прослушиваний его выбор пал на артистку цирка Наталью Варлей.

Гайдаю понравилось, что во время кастинга актриса держалась уверенно и раскованно. Также он оценил и ее умение выполнять сложные трюки самостоятельно.

Но все это было уже потом. Изначально Варлей даже не планировала сниматься у Гайдая. Ее «продал» Леониду Иовичу другой именитый режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Вот как это случилось.

Варлей снималась у него в картине «Формула радуги». На съемках присутствовала ассистент Гайдая, которая обратила внимание на молодую симпатичную актрису. Она попросила у Юнгвальд-Хилькевича ее номер, и вскоре Варлей уже оказалась среди претенденток на роль Нины. Позднее Георгий Эмильевич часто об этом вспоминал и рассказывал, как он «продал» Наталью Владимировну Гайдаю за номер телефона.

Однако после утверждения на роль Нины Варлей сильно расстроилась. Она не хотела бросать цирк и вообще не мыслила об актерской карьере. Но все сложилось удачно: «Кавказская пленница» сделала артистку звездой СССР, из-за чего она только выиграла.