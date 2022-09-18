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Киноафиша Статьи Наталья Варлей едва не погибла на сцене: сказалось лишь на внешности

Наталья Варлей едва не погибла на сцене: сказалось лишь на внешности

18 сентября 2022 18:30
Наталья Варлей едва не погибла на сцене: сказалось лишь на внешности

Смелый номер мог стоить артистке жизни.

Наталья Варлей начала свою профессиональную карьеру под куполом цирка. Долгие годы артистка удивляла поклонников смелыми номерами. Один же из них, как оказалось, едва не убил знаменитость.

Так, в юности Варлей придумала опасный номер: под куполом, сидя на стуле, она играет на концертине, маленькой гармошке. Для его исполнения ей обязательно нужен был ассистент. И когда артистка отправилась с гастролями в Волгоград в местном цирке ей приставили униформиста, самого обычного работника, не выступающего на сцене.

Наталья Варлей едва не погибла на сцене: сказалось лишь на внешности

Помощник Варлей был очарован ею. Однажды он засмотрелся на выступление и забыл, что артистку нужно плавно опускать на манеж. Когда же униформист обнаружил свою ошибку, он резко сорвал страховочную веревку, которая выскользнула из его рук. Из-за его оплошности, трапеция, на которой стояла Варлей, полетела вниз, но артистке удалось удержаться на ней и не разбиться.

Однако без жертв все равно не обошлось. Стул, на котором сидела артистка во время выступления, не удержался от тряски и полетел прямо на голову Варлей. Ножкой он ударил ее по лбу на глазах у сотен зрителей. Травма, как пишет сама знаменитость в своей книге «Канатоходка», была настолько сильной, что поклонники заметили алую шишку, уже когда актриса выходила на поклон после номера.

Чтобы скрыть последствия удара, Варлей решилась на кардинальные перемены во внешности. Она выстригла себе челку, которая закрывала шишку, и ходила с такой прической всю оставшуюся жизнь.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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